В Южной Корее расследуют убийство семилетней девочки учительницей

Учительница одной из начальных школ южнокорейского города Тэджон признала себя виновной в убийстве семилетней ученицы. Женщина, имя которой не называется, нанесла ребенку несколько ножевых ранений. Как сообщает издание Korea JoongAng Daily, идет расследование, мотивы преступления пока не раскрываются. Школа, где произошла трагедия, сегодня, 11 февраля, не работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kang Soo-hwan / Yonhap / AP Фото: Kang Soo-hwan / Yonhap / AP

Преступление произошло 10 февраля. После уроков в одном из классов были найдены лежащие в крови девочка и учительница. Ребенка спасти не удалось. Учительницу с ранениями прооперировали, и поздно вечером она призналась в убийстве. По ее словам, нож она купила в день убийства утром и принесла в школу. Она сказала, что ей было все равно, кого из детей убить.

Как стало известно южнокорейским СМИ, в декабре прошлого года женщина проходила лечение от депрессии и брала больничный на полгода, но вернулась на работу через 20 дней. На прошлой неделе она в порыве агрессии выкрутила руку другой учительнице и схватила ее за шею, в ситуацию пришлось вмешаться другим преподавателям.

Алена Миклашевская