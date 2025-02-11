Из бюджета Башкирии выделят до 9,6 млн рублей на мониторинг паводков

ГКУ «Безопасный регион» (учредитель — госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям) по итогам электронного аукциона выберет подрядчика для мониторинга, прогнозирования и анализа гидрологических рисков. На эти цели из регионального бюджета будет выделено до 9,6 млн руб., следует из публикации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет мониторить гидрологическую обстановку и передавать информацию в госкомитет по ЧС, Центр управления республики, единые дежурно-диспетчерские службы, а также в Башгидромет и территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты.

Победитель аукциона определится 24 февраля.

Идэль Гумеров