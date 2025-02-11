Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из бюджета Башкирии выделят до 9,6 млн рублей на мониторинг паводков

ГКУ «Безопасный регион» (учредитель — госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям) по итогам электронного аукциона выберет подрядчика для мониторинга, прогнозирования и анализа гидрологических рисков. На эти цели из регионального бюджета будет выделено до 9,6 млн руб., следует из публикации на сайте госзакупок.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет мониторить гидрологическую обстановку и передавать информацию в госкомитет по ЧС, Центр управления республики, единые дежурно-диспетчерские службы, а также в Башгидромет и территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты.

Победитель аукциона определится 24 февраля.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...