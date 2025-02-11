За загрязнение Азовского моря Ейский элеватор выплатит 1,8 млн рублей
Росприроднадзор через суд взыскал с АО «Ейский портовый элеватор» 1,8 млн руб. за загрязнение акватории Азовского моря. Площадь загрязнения составила более 68 кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Причиной загрязнения стало неправильное расположение транспортера при погрузке пшеницы. В результате пыль оседала на причале, кранцах и морской поверхности.
Компания отказалась добровольно возместить ущерб. После обращения Росприроднадзора в суд требования ведомства были удовлетворены полностью.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ейский портовый элеватор» работает с 1993 года и специализируется на хранении и складировании зерна. Руководит предприятием Магомед Далгатов. В 2023 году компания получила чистую прибыль 171,8 млн руб. при выручке 445,3 млн руб.