В Ярославской области назвали сроки разработки генпланов

На разработку первых новых генеральных планов муниципальных и городских округов Ярославской области уйдет около года. Об этом на заседании облдумы 11 февраля сказал министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Баланцев

Фото: Ярославская областная дума Александр Баланцев

Фото: Ярославская областная дума

С 2025 года полномочия по составлению и изменению генпланов перешли с муниципального на региональный уровень. Сейчас областные власти начали готовить новые документы. 11 февраля областная дума приняла закон, согласно которому до составления новых генпланов Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский округ смогут завершить процедуры по внесению изменений в эти документы, начатые до 1 января. Остальные районы могут продолжать делать это также до момента принятия новых генпланов муниципальных округов. Депутаты спросили, сколько времени уйдет на подготовку.

«Генеральный план разрабатывается и утверждается приблизительно год. Все муниципальные образования мы сразу охватить не сможем. У нас есть муниципальные образования, где генеральные планы более или менее удовлетворяют всем потребностям. В первую очередь надо начинать с Ярославского района, города Ярославля. Там, где есть ощутимые проблемы, мы с тех и будем начинать, это приблизительно год», — рассказал министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

Также он сообщил, что в правительстве провели совещание, на котором разъяснили представителям местной власти особенности работы в переходный период.

«Совещание мы с муниципальными образованиями вчера провели. Вопросов у муниципальных районов не возникало», — сказал господин Баланцев.

Антон Голицын