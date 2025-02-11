Американский журналист Такер Карлсон заявил, что действия властей США привели к уничтожению Украины, и обвинил Вашингтон в развязывании военных действий. По его словам, «целое поколение было уничтожено», а американские политики обвиняют в этом украинские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский журналист Такер Карлсон

Фото: @TuckerCarlson Американский журналист Такер Карлсон

Фото: @TuckerCarlson

«Украина была опустошена. Украинский парламент узаконил, что иностранцы, неграждане, могут покупать их землю, так что они потеряют свою страну физически. И целое поколение было уничтожено. И теперь американские политики говорят, что это ваша вина. Вы должны снизить призывной возраст до 18 лет. Я имею в виду, что меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал»,— сказал Такер Карлсон в интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

В декабре 2024 года представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон проинформировал украинское руководство о том, что пополнение вооруженных сил Украины в случае мобилизации достигших 18 лет будет экипировано. По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками также готовы обучить таких новобранцев. Сейчас на Украине призывают в ВСУ мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.