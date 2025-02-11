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В Ярославской области выявили канал незаконной миграции из Африки

В Ярославской области задержаны пятеро подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службах областного УФСБ и регионального УМВД.

Правоохранители считают, что пятеро человек организовали канал незаконной миграции на территорию России путем регистрации браков между гражданами одной из африканских стран и гражданами РФ без намерения создать семью с целью дальнейшего получения разрешений на временное проживание, долгосрочных виз. Как уточняют в областном УМВД, сумма денежного вознаграждения за заключение фиктивного брака составляла от 50-200 тыс. руб.

«Предложили подзаработать немножко денег. Зарегистрировать брак. Ее забрали, поехали в ЗАГС»,— говорит подозреваемый на записи, размещенной УМВД.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства по делу.

Алла Чижова

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