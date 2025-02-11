DeepSpeek стал самым популярным ИИ-сервисом в Удмуртии

Количество жителей Удмуртии, которые пользуются нейросетями, в январе 2025 года выросло в 2,3 раза к январю прошлого года. А объем мобильного трафика, потраченного на использование нейроинструментов, увеличился на 97%. Лидером по популярности среди всех ИИ-сервисов стал китайский DeepSeek. Об этом говорится в исследовании мобильного оператора Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Хотя новую версию DeepSeek запустили только в конце прошлого года, количество его пользователей быстро растет. Сейчас аудитория приложения на 68% превышает количество пользователей предыдущего лидера - Шедеврум от Яндекса. Также в региональный рейтинг вошли сервисы GigaChat, ChatGPT и Hailuo AI.

Среди жителей Удмуртии нейросетями больше пользуются мужчины — 60%. Самой активной группой являются пользователи 26-35 лет — 32%, а также 36-45 лет—31%. На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).