В Крыму расширят участок Азовского транспортного кольца

Крымский участок трассы «Новороссия» от пункта пропуска «Джанкой» до населенного пункта Островское капитально отремонтируют и расширят, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

По словам специалистов, трасса не ремонтировалась несколько лет. Поэтому в текущем году будет подготовлен проект капремонта участка трассы Р-280 от МАПП «Джанкой» до н. п. Островское, который предполагает расширение дорожного полотна с двух до четырех полос на протяжении более чем 70 км.

Напомним, трасса «Новороссия» идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь.

Александр Дремлюгин, Симферополь