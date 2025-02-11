Донские власти направят 6,4 млрд рублей на модернизацию объектов культуры

В Ростовской области планируется направить 6,4 млрд руб. на модернизацию объектов культуры. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В частности, средства вложат в ремонт 21 культурного дома. В рамках проекта будет обновлена детская школа искусств в Кашарском районе, Ростовская государственная филармония, а также Таганрогский театр имени Чехова. В донской столице, Таганроге и Белокалитвинском районе построят три модельные библиотеки. Кроме того, в регионе восстановят 11 памятников Великой Отечественной войны.

Объекты, которые подлежат ремонту, станут частью туристических маршрутов. Их концепцию господин Слюсарь поручил разработать минкульту совместно с министерством экономического развития региона.

«Ростовская область обладает достаточным потенциалом, чтобы достойно конкурировать с ведущими туристическими регионами нашей страны», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Анастасия Казуков