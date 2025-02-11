В Ярославской области за год зафиксировали 11 фактов дискредитации ВС РФ
В Ярославской области в 2024 году выявлено 11 фактов дискредитации действий Вооруженных сил Российской Федерации, виновных привлекли к ответственности. Об этом сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин во время доклада на заседании областной думы 11 февраля.
Здание УМВД России по Ярославской области
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«В связи с продолжающейся специальной военной операцией проводилась работа по выявлению фактов дискредитации действий Вооруженных сил Российской Федерации. В 2024 году Управлением внутренних дел задокументировано 11 таких фактов. Виновные все привлечены к ответственности»,— сообщил господин Школкин.
Также он рассказал, что в прошлом году полицией совместно с УФСБ предотвращено 9 преступлений террористического характера, 4 преступления и 35 административных правонарушений экстремистской направленности.