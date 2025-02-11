В Ярославской области за год зафиксировали 11 фактов дискредитации ВС РФ

В Ярославской области в 2024 году выявлено 11 фактов дискредитации действий Вооруженных сил Российской Федерации, виновных привлекли к ответственности. Об этом сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин во время доклада на заседании областной думы 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание УМВД России по Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание УМВД России по Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«В связи с продолжающейся специальной военной операцией проводилась работа по выявлению фактов дискредитации действий Вооруженных сил Российской Федерации. В 2024 году Управлением внутренних дел задокументировано 11 таких фактов. Виновные все привлечены к ответственности»,— сообщил господин Школкин.

Также он рассказал, что в прошлом году полицией совместно с УФСБ предотвращено 9 преступлений террористического характера, 4 преступления и 35 административных правонарушений экстремистской направленности.

Алла Чижова