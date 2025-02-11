В Новороссийске 1340 жителей в январе обратились к властям с жалобами

За первый месяц 2025 года на личных приемах представителей городских властей от жителей поступило 1199 письменных и 141 устное обращение. Большинство обращений в администрацию города-героя касается ЖКХ и состояния дорог, сообщили на аппаратном совещании.

Горожан волнует работа ЖКХ, дорожное хозяйство, земельные отношения и архитектура. 153 жалобы поступили на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Среди них – УК «НУК», УК «Сити-Стар» и УК «РосГосСервис».

«В январе был решен ряд вопросов, стоящих на контроле. Среди них завершение ремонтных работ дорожного полотна по улице 3-я Промышленная в селе Кирилловка, работы по ремонту мостового сооружения через реку Цевкая, обустройство ступеней по улице Чайковского, 79. Завершено обустройство пешеходного перехода на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Григорьева»,— рассказала начальник управления делопроизводства Лилия Кащеева.

По ее словам, многие вопросы граждан были поставлены на контроль по итогам выездных приемов в селах и районах муниципального образования Новороссийск. В I квартале 2025 года запланировано проведение 74 координационных советов, 83 встречи с ТОС, 144 встречи с жителями.

Алена Воробьева