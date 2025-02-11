Нижегородская область запустила конкурс искусства и дизайна «Хохлома»

АНО «Хохлома» и правительство Нижегородской области запустили первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна «Хохлома». Призовой фонд составляет 3 млн руб., сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В конкурсе будут состязаться творческие проекты, преподносящие хохломскую роспись не как кустарную технику, а как национальное достояние.

«Нижегородская область – центр народных художественных промыслов России, и для нас важно, чтобы наш «культурный код» сохранялся и был востребованным у современного потребителя. Конкурс позволит не просто оценить творчество участников, но и увидеть, как может быть интерпретирован промысел в совершенно нетипичные для него формы, такие как музыка, игра или анимация»,— прокомментировал губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что лучшие проекты реализуют совместно с лидерами индустрии.

Конкурс включает восемь номинаций: мода, текстиль, графика, анимация, музыка, паблик арт-объект, игра и мебель. В каждой номинации определят трех победителей. Призовой фонд равномерно поделят среди всех призеров. К реализации рекомендуют по одной работе из каждой номинации, их выберет попечительский совет конкурса.

Куратор конкурса, продюсер и архитектор выставочных пространств Катя Бочавар рассказала, что прием заявок стартовал 11 февраля на сайте и продлится до 20 мая включительно. Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 18 лет. Итоги подведут в конце июня.

Галина Шамберина