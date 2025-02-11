В Прикамском поселке при аварии в котельной пострадали люди

В котельной поселка Вильва Добрянского муниципального округа произошел разрыв котла без последующего горения в здании котельной. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, предварительно это произошло из-за его перегрева.

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«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что повреждена стена на площади 2 кв. м, имеются травмированные»,— отметили в главном управлении.

Для ликвидации аварии были привлечены 22 человека и семь единиц техники. Информация о количестве пострадавших пока не уточняется.