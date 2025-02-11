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Подполковник полиции из Самары погиб в зоне СВО под Курском

Бывший начальник девятого отдела полиции по Железнодорожному району Самары Сергей Скоба погиб в зоне спецоперации под Курском. Это произошло, предположительно, 23 января 2025 года. Об этом сообщили в ассоциации сотрудников силовых структур Самары.

Фото: Дмитрий Малинкин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Малинкин, Коммерсантъ

Сергей Скоба родился в Тольятти в 1980 году. Он окончил филиал Самарской гуманитарной академии по специальности «Уголовное право» и начал службу в УВД по Тольятти в подразделении милиции общественной безопасности.

После этого Сергей Скоба служил в составе оперативно розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями (ОРЧ БЭП). Затем он был переведен в ГУ МВД РФ по ПФО. В должности оперуполномоченного по особо важным делам силовик раскрывал преступления по линии организованной преступности и участвовал в задержании лидеров и участников ОПГ.

Георгий Портнов

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