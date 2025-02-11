В Казани ушла из жизни известная татарстанская журналистка Галина Печилина

На 78-м году жизни после долгой болезни скончалась российская и татарстанская журналистка Галина Печилина. Об этом сообщил «Татар-информ».

Журналистка была похоронена на Самосыровском кладбище.

Свою карьеру Галина Печилина начинала под руководством первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. В Москве она работала в журнале «Нефть и капитал» и газете «Ведомости». В Казани также успела поработать в «Татар-информе».

Дарья Сайфиева