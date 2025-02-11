Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на электронику на маркетплейсах

Компании розничной торговли обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на маркетплейсы из-за низких цен на электронику, сообщает РБК.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо в ФАС 6 февраля. В нем представители ассоциации заявили, что маркетплейсы устанавливают неконкурентные цены на электронную технику, включающие собственные расходы, что они считают демпингом.

Розничные продавцы утверждают, что такая практика приводит к снижению их продаж и нарушает права участников рынка. По данным РАТЭК, маркетплейсы значительно увеличили свою долю на рынке смартфонов, что сокращает позиции федеральных сетей. Разница в ценах между маркетплейсами и физическими магазинами достигает 20–70%.

РАТЭК также отмечает, что появление маркетплейсов вынуждает ритейлеров переходить на агентскую модель продажи, что негативно сказывается на рынке и покупательском опыте. Это ухудшает доступность качественных товаров и условия гарантийного обслуживания.

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