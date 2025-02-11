Ярославский министр здравоохранения покинул пост

Министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский покидает пост после трех лет работы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Луганский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Сергей Луганский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Луганский возвращается на прежнее место работы — в Центральную городскую больницу Ярославля. Господин Евраев поблагодарил Сергея Луганского за работу.

«За время работы Сергею Викториевичу удалось внести значительный вклад в решение проблем с дефицитом кадров, в интеграцию цифровых сервисов в медицину, организацию программ реабилитации ветеранов СВО, а также в усовершенствование паллиативной помощи пациентам»,— написал губернатор.

Областной минздрав возглавит Мария Можейко. Выпускница ярославского медицинского института, более 40 лет работает в сфере здравоохранения, является главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике и заслуженным врачом России. В последнее время занимала должность заместителя главврача по медицинской работе, инновациям и национальным проектам областной клинической больницы.

Алла Чижова