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Ярославский министр здравоохранения покинул пост

Министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский покидает пост после трех лет работы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Сергей Луганский

Сергей Луганский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сергей Луганский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Луганский возвращается на прежнее место работы — в Центральную городскую больницу Ярославля. Господин Евраев поблагодарил Сергея Луганского за работу.

«За время работы Сергею Викториевичу удалось внести значительный вклад в решение проблем с дефицитом кадров, в интеграцию цифровых сервисов в медицину, организацию программ реабилитации ветеранов СВО, а также в усовершенствование паллиативной помощи пациентам»,— написал губернатор.

Областной минздрав возглавит Мария Можейко. Выпускница ярославского медицинского института, более 40 лет работает в сфере здравоохранения, является главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике и заслуженным врачом России. В последнее время занимала должность заместителя главврача по медицинской работе, инновациям и национальным проектам областной клинической больницы.

Алла Чижова

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