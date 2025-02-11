Полиция задержала мошенников, похитивших 421 млн у пенсионерки в Самаре

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мошенников, которые похитили у пенсионерки в Самаре 421 млн руб. На данный момент схвачены трое предполагаемых злоумышленников, еще один объявлен розыск. Фигуранты заключены под стражу, ведутся работы по выявлению других участников и организаторов преступления.

Первым полицией был схвачен 22-летний житель Саратова. Он арендовал в Самаре дом, где размещались его сообщники и временно хранились похищенные средства. Второй подозреваемый был задержан в городе Солнечногорск в Московской области. Также полиция задержала ранее судимого за кражу жителя Саратова.

Как сообщает госпожа Волк, подозреваемые нашли «криминальную подработку» через мессенджер. Они должны были выманивать у людей средства и переводить их на определенные счета. Часть прибыли злоумышленники оставляли себе. Всего у них было изъято около 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительной информации, преступники позвонили женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что ее средства пытаются вывести с банковского счета для финансирования ВСУ. После они убедили пенсионерку обналичить все сбережения и передать их курьерам.