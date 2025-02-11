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В Уфе из-за строительства трубопровода закроют пять улиц

В Демском районе Уфы из-за строительства трубопровода от канализационной насосной станции (КНС) «Дагестанская» до КНС «Дема — Главная» закроют ряд дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 13 по 16 февраля перекроют проезжую часть на перекрестке Дагестанской улицы и улицы Исследователей.

С 16 февраля по 19 марта закроют дорогу от дома 16 по Дагестанской улицы до съезда на улицу Рашита Нигмати.

С 19 марта по 9 апреля перекроют дорогу от съезда на улицу Рашита Нигмати и до дома 12 на Дагестанской улице.

С 9 апреля по 27 мая закроют дорогу от дома 12 на Дагестанской улице до перекрестка с улицей Мечтателей. В этих трех случаях перекрытие коснется двух полос дороги с четной стороны.

С 27 мая по 10 июня закроют перекресток Дагестанская — Мечтателей и съезд на улицу Мечтателей.

Венера Хисамова

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