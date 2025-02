Мода в витрине

Главная музейная институция Франции впервые за свою 231-летнюю историю открыла доступ в свои залы высокой моде. На площади почти в 9 тыс. кв. м. выставлены кутюрные произведения от 45 домов моды, французских и международных. Манекены с платьями и аксессуары расставлены прямо в парадных залах (иногда по одному) и как бы вписаны в постоянную экспозицию. По соседству оказываются керамическая грелка для рук и напоминающий книгу клатч Chanel, скульптура эвхаристического голубя начала XIII века и сумка по дизайну Джонатана Андерсона в форме того же голубя, рыцарские доспехи XVI века и металлизированное платье Balenciaga по дизайну Гвасалии. Диалог моды и искусства (в подзаголовке выставки значится «Искусство и мода: знаковые объекты») оказывается во многом условным и напоминает «странные сближенья». Впрочем, главным событием в рамках текущей выставки станет большой благотворительный ужин в Лувре 4 марта (в эти дни в Париже проходит неделя женских показов pret-a-porter), который по размаху и амбициям явно будет стремиться к Met Gala в Музее Метрополитен.

The Costume Institute at The Met (Нью-Йорк)

10 мая — 26 октября