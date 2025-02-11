Мода в витрине
«Коммерсантъ Стиль» о главных экспозициях стиля в музеях мира
Louvre Couture
Лувр (Париж)
до 21 июля
Главная музейная институция Франции впервые за свою 231-летнюю историю открыла доступ в свои залы высокой моде. На площади почти в 9 тыс. кв. м. выставлены кутюрные произведения от 45 домов моды, французских и международных. Манекены с платьями и аксессуары расставлены прямо в парадных залах (иногда по одному) и как бы вписаны в постоянную экспозицию. По соседству оказываются керамическая грелка для рук и напоминающий книгу клатч Chanel, скульптура эвхаристического голубя начала XIII века и сумка по дизайну Джонатана Андерсона в форме того же голубя, рыцарские доспехи XVI века и металлизированное платье Balenciaga по дизайну Гвасалии. Диалог моды и искусства (в подзаголовке выставки значится «Искусство и мода: знаковые объекты») оказывается во многом условным и напоминает «странные сближенья». Впрочем, главным событием в рамках текущей выставки станет большой благотворительный ужин в Лувре 4 марта (в эти дни в Париже проходит неделя женских показов pret-a-porter), который по размаху и амбициям явно будет стремиться к Met Gala в Музее Метрополитен.
Superfine: Tailoring Black Style
The Costume Institute at The Met (Нью-Йорк)
10 мая — 26 октября
Май в Институте костюма при Музее Метрополитен — самый важный месяц в году. Грандиозный бал Met Gala открывает масштабную тематическую экспозицию. На этот раз она исследует острую социальную проблему моды и стиля для черных. Отправной точкой послужила книга приглашенного куратора Моники Л. Миллер «Рабы моды: Черный дендизм и формирование идентичности черной диаспоры». Феномен темнокожего денди появился в эпоху Просвещения, когда у европейцев-колонизаторов возникла потребность в стильно одетых слугах. Главным фокусом экспозиции станет именно мужская мода.
Неизвестный (американец). 1940-50–е годы. Фонд фотографии двадцатого века
Фото: The Metropolitan Museum of Art
Fashioning Wonder: A Cabinet of Curiosities
Музей FIT (Нью-Йорк)
19 февраля — 20 апреля
Кабинеты редкостей, или кунсткамеры, появившиеся 500 лет назад, развлекали посетителей, порой устрашали их, но и показывали новое, а потому стали предвестниками современных музеев. Главный куратор музея при Технологическом институте моды Коллин Хилл для экспозиции «Создавая чудо» отобрала около 200 предметов одежды и аксессуаров, в том числе от Шанель, Боба Маки и Эльзы Скьяпарелли, с необычными природными мотивами (самым распространенным из которых были перья). В платье Мэри Катранзу видны замысловатые узоры из бабочек и ракушек. Серьги Tiffany и Ted Muehling помещены в стеклянные банки, напоминая причудливые экспонаты в формалине.
Dress Codes
Кенсингтонский дворец (Лондон)
13 марта — 30 ноября
Экспозиция в Кенсингтонском дворце придется по вкусу поклонникам королевской семьи. Гардероб представительниц монаршей фамилии составляет основную часть экспозиции «Дресс-коды». Тут и хлопковые платья с цветочным принтом Liberty, которые в 1936 году носили будущая королева Елизавета и ее сестра Маргарет, и зеленое бархатное платье с открытой спиной Catherine Walker, которое носила принцесса Диана. Некоторые предметы публика увидит впервые, например траурный лиф королевы Виктории, сохранившийся с начала 1860-х. Коллекция королевской и придворной одежды охватывает исторический период в 500 лет. Недавним ее пополнением стало платье, которое носила дама Вивьен Вествуд на церемонии награждения ее орденом за заслуги в области моды.