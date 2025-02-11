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Коммерсантъ FM
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Мода в витрине

«Коммерсантъ Стиль» о главных экспозициях стиля в музеях мира

Louvre Couture

Лувр (Париж)

до 21 июля

Главная музейная институция Франции впервые за свою 231-летнюю историю открыла доступ в свои залы высокой моде. На площади почти в 9 тыс. кв. м. выставлены кутюрные произведения от 45 домов моды, французских и международных. Манекены с платьями и аксессуары расставлены прямо в парадных залах (иногда по одному) и как бы вписаны в постоянную экспозицию. По соседству оказываются керамическая грелка для рук и напоминающий книгу клатч Chanel, скульптура эвхаристического голубя начала XIII века и сумка по дизайну Джонатана Андерсона в форме того же голубя, рыцарские доспехи XVI века и металлизированное платье Balenciaga по дизайну Гвасалии. Диалог моды и искусства (в подзаголовке выставки значится «Искусство и мода: знаковые объекты») оказывается во многом условным и напоминает «странные сближенья». Впрочем, главным событием в рамках текущей выставки станет большой благотворительный ужин в Лувре 4 марта (в эти дни в Париже проходит неделя женских показов pret-a-porter), который по размаху и амбициям явно будет стремиться к Met Gala в Музее Метрополитен.

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Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

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Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Фото: Luc Castel / Getty Images

Superfine: Tailoring Black Style

The Costume Institute at The Met (Нью-Йорк)

10 мая — 26 октября

Май в Институте костюма при Музее Метрополитен — самый важный месяц в году. Грандиозный бал Met Gala открывает масштабную тематическую экспозицию. На этот раз она исследует острую социальную проблему моды и стиля для черных. Отправной точкой послужила книга приглашенного куратора Моники Л. Миллер «Рабы моды: Черный дендизм и формирование идентичности черной диаспоры». Феномен темнокожего денди появился в эпоху Просвещения, когда у европейцев-колонизаторов возникла потребность в стильно одетых слугах. Главным фокусом экспозиции станет именно мужская мода.

Неизвестный (американец). 1940-50–е годы. Фонд фотографии двадцатого века

Неизвестный (американец). 1940-50–е годы. Фонд фотографии двадцатого века

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Неизвестный (американец). 1940-50–е годы. Фонд фотографии двадцатого века

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Fashioning Wonder: A Cabinet of Curiosities

Музей FIT (Нью-Йорк)

19 февраля — 20 апреля

Кабинеты редкостей, или кунсткамеры, появившиеся 500 лет назад, развлекали посетителей, порой устрашали их, но и показывали новое, а потому стали предвестниками современных музеев. Главный куратор музея при Технологическом институте моды Коллин Хилл для экспозиции «Создавая чудо» отобрала около 200 предметов одежды и аксессуаров, в том числе от Шанель, Боба Маки и Эльзы Скьяпарелли, с необычными природными мотивами (самым распространенным из которых были перья). В платье Мэри Катранзу видны замысловатые узоры из бабочек и ракушек. Серьги Tiffany и Ted Muehling помещены в стеклянные банки, напоминая причудливые экспонаты в формалине.

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Mary Katrantzou, платье с принтом, вышивкой и бисером с сетчатым верхом, весна 2019, Англия

Mary Katrantzou, платье с принтом, вышивкой и бисером с сетчатым верхом, весна 2019, Англия

Фото: Museum at FIT

Кристиан Диор, леопардовая шуба, начало 1960-х годов. Подарок госпожи Сильвии Слифки. Фоновое изображение: гравюра из кунсткамеры Оле Ворма, 1655 год

Кристиан Диор, леопардовая шуба, начало 1960-х годов. Подарок госпожи Сильвии Слифки. Фоновое изображение: гравюра из кунсткамеры Оле Ворма, 1655 год

Фото: Museum at FIT

Модные инструменты: инструмент для рисования на латуни 1893 года (висит), шляпный блок из кедра начала 1950-х годов (на подставке), форма для платья из металлической проволоки, 1881 год

Модные инструменты: инструмент для рисования на латуни 1893 года (висит), шляпный блок из кедра начала 1950-х годов (на подставке), форма для платья из металлической проволоки, 1881 год

Фото: Museum at FIT

CD Greene, белое платье из стрейч-нейлона с хрустальными стразами и зеркальными бусинами, 1996, США

CD Greene, белое платье из стрейч-нейлона с хрустальными стразами и зеркальными бусинами, 1996, США

Фото: Museum at FIT

Адольфо, головной убор с перьями, 1962-1964, Франция, подаренный в память об Изабель Эберштадт ее семьей

Адольфо, головной убор с перьями, 1962-1964, Франция, подаренный в память об Изабель Эберштадт ее семьей

Фото: Museum at FIT

Том Форд, платье с принтом «зебра», расшитое блестками и бисером, с «гривой» из конского волоса, осень 2013, США

Том Форд, платье с принтом «зебра», расшитое блестками и бисером, с «гривой» из конского волоса, осень 2013, США

Фото: Museum at FIT

Sophia Webster, босоножки Chiara с разноцветной вышивкой и ручной росписью на каблуках, 2019, Англия,

Sophia Webster, босоножки Chiara с разноцветной вышивкой и ручной росписью на каблуках, 2019, Англия,

Фото: Museum at FIT

Фетровая шляпа конца 1930-х годов, украшенная крошечными шляпками Хэтти Карнеги, подарок Уильяма Ф. Суини. Красное шерстяное платье (образец портнихи), 1890 год, приобретено музеем. Черные резиновые сапоги (образец продавца) 1910-1915 годов выпуска, подарок Майка Дайкмана

Фетровая шляпа конца 1930-х годов, украшенная крошечными шляпками Хэтти Карнеги, подарок Уильяма Ф. Суини. Красное шерстяное платье (образец портнихи), 1890 год, приобретено музеем. Черные резиновые сапоги (образец продавца) 1910-1915 годов выпуска, подарок Майка Дайкмана

Фото: Museum at FIT

Arzu Kaprol, платье «скелет» из розовой кожи цвета металлик, весна 2013, Турция

Arzu Kaprol, платье «скелет» из розовой кожи цвета металлик, весна 2013, Турция

Фото: Museum at FIT

В «баночках для образцов» представлены серьги от таких брендов, как Kai-Yin Lo, Ted Muehling и Tiffany

В «баночках для образцов» представлены серьги от таких брендов, как Kai-Yin Lo, Ted Muehling и Tiffany

Фото: Museum at FIT

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Mary Katrantzou, платье с принтом, вышивкой и бисером с сетчатым верхом, весна 2019, Англия

Фото: Museum at FIT

Кристиан Диор, леопардовая шуба, начало 1960-х годов. Подарок госпожи Сильвии Слифки. Фоновое изображение: гравюра из кунсткамеры Оле Ворма, 1655 год

Фото: Museum at FIT

Модные инструменты: инструмент для рисования на латуни 1893 года (висит), шляпный блок из кедра начала 1950-х годов (на подставке), форма для платья из металлической проволоки, 1881 год

Фото: Museum at FIT

CD Greene, белое платье из стрейч-нейлона с хрустальными стразами и зеркальными бусинами, 1996, США

Фото: Museum at FIT

Адольфо, головной убор с перьями, 1962-1964, Франция, подаренный в память об Изабель Эберштадт ее семьей

Фото: Museum at FIT

Том Форд, платье с принтом «зебра», расшитое блестками и бисером, с «гривой» из конского волоса, осень 2013, США

Фото: Museum at FIT

Sophia Webster, босоножки Chiara с разноцветной вышивкой и ручной росписью на каблуках, 2019, Англия,

Фото: Museum at FIT

Фетровая шляпа конца 1930-х годов, украшенная крошечными шляпками Хэтти Карнеги, подарок Уильяма Ф. Суини. Красное шерстяное платье (образец портнихи), 1890 год, приобретено музеем. Черные резиновые сапоги (образец продавца) 1910-1915 годов выпуска, подарок Майка Дайкмана

Фото: Museum at FIT

Arzu Kaprol, платье «скелет» из розовой кожи цвета металлик, весна 2013, Турция

Фото: Museum at FIT

В «баночках для образцов» представлены серьги от таких брендов, как Kai-Yin Lo, Ted Muehling и Tiffany

Фото: Museum at FIT

Dress Codes

Кенсингтонский дворец (Лондон)

13 марта — 30 ноября

Экспозиция в Кенсингтонском дворце придется по вкусу поклонникам королевской семьи. Гардероб представительниц монаршей фамилии составляет основную часть экспозиции «Дресс-коды». Тут и хлопковые платья с цветочным принтом Liberty, которые в 1936 году носили будущая королева Елизавета и ее сестра Маргарет, и зеленое бархатное платье с открытой спиной Catherine Walker, которое носила принцесса Диана. Некоторые предметы публика увидит впервые, например траурный лиф королевы Виктории, сохранившийся с начала 1860-х. Коллекция королевской и придворной одежды охватывает исторический период в 500 лет. Недавним ее пополнением стало платье, которое носила дама Вивьен Вествуд на церемонии награждения ее орденом за заслуги в области моды.

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Ярко-зеленое вечернее платье с вышивкой от филиппинского дизайнера Хосе Питоя Морено для принцессы Маргарет, 1980 год

Ярко-зеленое вечернее платье с вышивкой от филиппинского дизайнера Хосе Питоя Морено для принцессы Маргарет, 1980 год

Фото: Jose Pitoy Moreno / Historic Royal Palaces

Платье, которое носила Диана, принцесса Уэльская, во время визита в Саудовскую Аравию

Платье, которое носила Диана, принцесса Уэльская, во время визита в Саудовскую Аравию

Фото: Bruce Oldfield / SWNS / Historic Royal Palaces

Кашемировая накидка, которую носила принцесса Александра, позже королева Александра

Кашемировая накидка, которую носила принцесса Александра, позже королева Александра

Фото: Dieulafait & E Bouclier / Historic Royal Palaces

Вечерний наряд принцессы Маргарет от Теи Портер, 1978 год

Вечерний наряд принцессы Маргарет от Теи Портер, 1978 год

Фото: Thea Porter / Historic Royal Palaces

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Ярко-зеленое вечернее платье с вышивкой от филиппинского дизайнера Хосе Питоя Морено для принцессы Маргарет, 1980 год

Фото: Jose Pitoy Moreno / Historic Royal Palaces

Платье, которое носила Диана, принцесса Уэльская, во время визита в Саудовскую Аравию

Фото: Bruce Oldfield / SWNS / Historic Royal Palaces

Кашемировая накидка, которую носила принцесса Александра, позже королева Александра

Фото: Dieulafait & E Bouclier / Historic Royal Palaces

Вечерний наряд принцессы Маргарет от Теи Портер, 1978 год

Фото: Thea Porter / Historic Royal Palaces

Нина Спиридонова

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