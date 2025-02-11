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Коммерсантъ FM
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Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию

Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти. По его словам, хотя объявление военного положения в стране было «неприемлемой мерой», политический кризис возник из-за «парламентского самовластия» оппозиционной Демократической партии.

«Я убежден, что фундаментальным решением политического кризиса, который мы переживаем, является конституционная реформа. Пришло время задуматься о структуре, которая позволит перераспределить власть президента и ограничить злоупотребления властью со стороны парламента»,— сказал Квон Сон Дон (цитата по «Рёнхап»).

По словам политика, оппозиция, имеющая большинство в парламенте, 29 раз пыталась вынести импичмент президенту, внесла 23 законопроекта о специальном расследовании в его отношении, 38 раз пыталась добиться повторения рассмотрения законов и утверждала бюджет в одностороннем порядке.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент проголосовал против. Главу государства отстранили от должности, в его отношении ведется расследование по делу о мятеже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

Лусине Баласян

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