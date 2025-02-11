На Угличской ГЭС заменили второй гидроагрегат

На Угличской ГЭС завершена замена гидроагрегата №1. Гидроагрегат, работавший более 80 лет, был обновлен на новый агрегат российского производства от компаний «Силовые машины» и «Элсиб». Работы проводили специалисты АО «Гидроремонт-ВКК».

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Второй гидроагрегат был заменен в 2011 году, таким образом сейчас силовое оборудование ГЭС заменено полностью. Новое оборудование включает гидротурбину, гидрогенератор и вспомогательные устройства. Оно имеет улучшенные характеристики и высокую экологическую безопасность, успешно прошло испытания и введено в эксплуатацию. В ближайшее время мощность обновленного агрегата увеличится с 55 до 65 МВт, а общая установленная мощность станции достигнет 130 МВт.

Угличская ГЭС, расположенная на Волге в Ярославской области, является одной из старейших гидроэлектростанций России. Станция заработала в 1940 году и по состоянию на 1941 год была второй по мощности в СССР. В годы Великой Отечественной войны Угличская ГЭС играла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией, особенно во время Битвы за Москву.

Антон Голицын