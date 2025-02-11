Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Угличской ГЭС заменили второй гидроагрегат

На Угличской ГЭС завершена замена гидроагрегата №1. Гидроагрегат, работавший более 80 лет, был обновлен на новый агрегат российского производства от компаний «Силовые машины» и «Элсиб». Работы проводили специалисты АО «Гидроремонт-ВКК».

Фото: РусГидро

Фото: РусГидро

Второй гидроагрегат был заменен в 2011 году, таким образом сейчас силовое оборудование ГЭС заменено полностью. Новое оборудование включает гидротурбину, гидрогенератор и вспомогательные устройства. Оно имеет улучшенные характеристики и высокую экологическую безопасность, успешно прошло испытания и введено в эксплуатацию. В ближайшее время мощность обновленного агрегата увеличится с 55 до 65 МВт, а общая установленная мощность станции достигнет 130 МВт.

Угличская ГЭС, расположенная на Волге в Ярославской области, является одной из старейших гидроэлектростанций России. Станция заработала в 1940 году и по состоянию на 1941 год была второй по мощности в СССР. В годы Великой Отечественной войны Угличская ГЭС играла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией, особенно во время Битвы за Москву.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...