Канавино: с возвращением!

С первого упоминания и до наших дней социально-экономический контекст Канавинского района представляет собой историческую параболу, которая колебалась от триумфа купечества и международной торговли царской России до постперестроечной стагнации. А теперь устремился вверх по всем параметрам. И, судя по всему, собирается остаться на вершине.

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Новейшая история Канавинского района началась в 2018-м году с Чемпионата Мира по футболу и строительства тренировочных площадок и стадиона. Следом подтянулась инфраструктура: новые станции метро, дорожные развязки и благоустройство территории. Международный спортивный праздник помог жителям города по-новому взглянуть на локацию и снова поверить в ее потенциал: роскошные виды стрелки, где Волга встречается с Окой, транспортные развязки, историческая ценность и все условия для комфортной жизни. Нижегородская Ярмарка, которая больше не стоит в упадке под грузом мелких лавочек с ширпотребом, и наконец-то, вернула себе статус исторического памятника и центра международного сотрудничества. В 2024м году на территории Нижегородской ярмарки состоялась встреча министров промышленности стран БРИКС. Несколько лет подряд здесь проходит крупнейшая IT конференция: Цифровая индустрия промышленной России. А к 2025 году в Канавинском районе появятся новые знаковые для города места: Ледовый дворец «Торпедо» и обновленный парк имени 1 Мая.

Прошло меньше 10 лет, а Канавино больше не ассоциируется с забытым спальным районом. Мощный импульс инвестиций и грамотного распределения ресурсов дает результаты: в заречный район приходит бизнес, готовый вкладываться в развитие территории и создавать возможности для роста и преобразований.

Девелопер UDS — тот самый стратег с четким видением перспектив: для строительства первого проекта в Нижнем Новгороде выбрали именно Канавинский район.

Недавно застройщик объявил о старте продаж коммерческой недвижимости в ЖК Первый дом в Нижнем Квартал N1. Площади можно использовать для небольшой кофейни, пунктов выдачи, аптек, пекарни, салонов красоты, фитнеса или коворкинга.

Здесь открываются планы на будущее для малого и крупного бизнеса. Узнать подробности и записаться на встречу можно по ссылке или по телефону: +7 (831) 288-88-08.

Нижний Новгород, ул. Белинского, 66.

ЖК N 1 Первый дом в Нижнем*. Застройщик ООО СЗ «УДС-Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Адрес застройщика: г. Ижевск, ул. Пушкинская, зд. 277, офис 312. Не оферта. Реклама. * Первый объект, строящийся группой компаний UDS в г. Нижний Новгород