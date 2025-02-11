В Брединском районе на ремонт плотины направят 37 млн рублей

Управление ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры Брединского района объявило торги по поиску подрядчика для капитального ремонта плотины на реке Синташта. Начальная цена контракта составляет более 37,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Длина плотины составляет более 2,3 км, высота — 6-8 м, а ширина — 10-14 м. Согласно техзаданию, подрядчику сначала нужно подготовить водохранилище к строительным работам. Основной этап ремонта включает в себя устранение дефектов в стенах и подводных частях водосброса, швах железобетонных плит и других частях плотины. Также подрядчику необходимо укрепить низовой откос дамбы, промыть и отремонтировать дренажную систему, организовать проезд, установить ограждение и многое другое. Срок исполнения контракта — до 1 декабря 2026 года.

Победителя аукциона определят 20 февраля.