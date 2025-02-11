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С учредителя мостостроительной фирмы в Сочи взыскивают 218 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Смудс» из Сочи подал иск о субсидиарной ответственности к учредителю компании Давиду Давитаю на сумму более 218 млн руб., сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края признал «Смудс» банкротом в феврале 2024 года. Иск подал московский застройщик ООО «Спецтрансстрой», которому сочинская компания задолжала 205,67 млн руб. Суд удовлетворил требования «Спецтрансстроя» 1 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Смудс» было зарегистрировано в Сочи в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром компании является Давид Давитая. Основной деятельностью фирмы является строительство мостов и тоннелей. Финансовые показатели не раскрываются.

Тат Гаспарян

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