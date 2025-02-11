В Казани закрыли пансионат для пожилых на 90 суток из-за нарушений

В Казани постановлением Приволжского райсуда на 90 суток приостановили деятельность пансионата для пожилых людей «Золотые годы», находящегося по адресу: ул. Сафиуллина, 8. Поводом для временного закрытия стали многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе плановой проверки специалистами татарстанского Роспотребнадзора были зафиксированы многочисленные нарушения требований санитарных правил, среди них такие как:

часть спальных комнат организована на 5–7 человек при допустимом количестве не более трех человек;

в части жилых комнат отсутствует мебель в достаточном количестве (по числу проживающих);

нет съемных чехлов на мягкой мебели;

отсутствуют условия для раздельного хранения грязного и чистого белья;

не представлены акты проверки техсостояния вентиляции с замерами объема вытяжки воздуха;

для проживающих отсутствует зона для отдыха на территории пансионата.

Юридическому лицу выписаны протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Из-за того, что представитель не обеспечил возможность опечатать пансионат, а проживающие остались внутри, против пансионата составили еще один протокол по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностных лиц. Документы направлены в суд.

Артём Дергунов