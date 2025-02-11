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В Челябинске осудят велосипедиста из Севастополя за наезд на пенсионерку

Металлургический районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении велосипедиста из Севастополя, который сбил пенсионерку. Потерпевшая также заявила гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло 2 июня 2023 года на улице Черкасская, 2/8. Севастополец на велосипеде сбил на тротуаре 74-летнюю челябинку. Она получила переломы височной кости, ключицы, четырех ребер и грудного позвонка, а также ушиб головного мозга.

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Челябинска по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Также были арестованы счета обвиняемого.

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