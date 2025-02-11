КС РФ после дела садоводов Сочи утвердил гарантии при прекращении права на землю

Конституционный суд РФ определил правовые гарантии при прекращении права на земельные участки в границах заповедных территорий. Владение такими землями частными лицами исключено, однако добросовестные приобретатели, если такой казус официально зарегистрирован, могут рассчитывать на компенсацию, передает «Российская Газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для рассмотрения дела стали обращения 14 владельцев участков, расположенных в границах Сочинского национального парка. В советский период такие земли могли выделяться под садоводство, но в настоящее время они могут находиться только в федеральной собственности, что стало основанием для изъятия, инициированного прокуратурой. Заявители считают, что в таком случае нарушаются их конституционные права на частную собственность и распоряжение ею.

Конституционный суд в своем решении сослался на принцип добросовестности. Участки в границах нацпарка должны быть возвращены государству, однако их владельцам могут предоставить равноценные участки или выплатить компенсацию. Право на такую меру защиты имеют только те, кто при приобретении земли действовал добросовестно.

Дела заявителей направлены на пересмотр, где суды будут в первую очередь оценивать степень добросовестности приобретения земельных участков.

Вячеслав Рыжков