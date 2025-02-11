Суд снизил размер долга Бориса Дубровского перед ПО «Монтажник» в шесть раз

Арбитражный суд Челябинской области включил в третью очередь требований в рамках дела о банкротстве экс-губернатора Бориса Дубровского долг перед АО «Производственное объединение “Монтажник”» в размере 6,6 млн руб. Ранее сумма составляла 37,2 млн руб. Информация опубликована пресс-службой суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По заявлению ПО «Монтажник» Борис Дубровский был признан банкротом в июле 2023 года. Вскоре в отношении него ввели процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества. Экс-губернатор и его кредитор Кирилл Мухин подали кассационные жалобы с просьбой пересмотреть решение суда насчет долга перед «Монтажником». Они обосновали свои заявления тем, что суд недобросовестно оценил факты взаимных перечислений денег от бывшего главы региона и компании. Согласно материалам дела, Борис Дубровский направлял организации гораздо большие суммы, чем впоследствии изымались у предприятия. За счет этого конкурсная масса «Монтажника» не уменьшалась, а увеличивалась.

В декабре прошлого года суд согласился с доводами Бориса Дубровского и снизил сумму взыскания с 37,3 млн руб. до 9,7 млн руб. В том же месяце экс-губернатор вновь подал заявления о пересмотре решений о размере долга, которые суд удовлетворил. Задолженность снова уменьшили.

Виталина Ярховска