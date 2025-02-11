Ульяновская компания вошла в Топ-25 застройщиков России по объему ввода жилья

Ульяновская компания Dars Development заняла 23-е место в России по объему ввода жилья в 2024 году. Данные опубликованы на официальном сайте Единого ресурса застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В прошлом году Dars Development ввел в эксплуатацию восемь жилых комплексов в четырех российских регионах: Ульяновской и Волгоградской областях, Башкортостане и Хабаровском крае. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 202,9 тыс. кв. м.

В тройку лидеров вошли столичные ПИК, ГК «Самолет» и «Фонд реновации», на счету которых более 1 млн кв. м введенного в эксплуатацию жилья.