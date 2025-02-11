Эксперт: появление острова неизбежно повлияет на рынок недвижимости Сочи

Проект создания искусственного острова в Черном море неизбежно отразится на рынке недвижимости Сочи и прилегающих территорий. Инвестор Валерий Летенков оценил возможные последствия инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По его мнению, Сочи уже сложился как город с непростой градостроительной структурой, и интеграция столь масштабного проекта требует внимательного подхода. Если остров привлечет состоятельных туристов со всего мира, его влияние на существующий рынок будет минимальным, считает господин Летенков. Однако при ориентире на внутренний спрос неизбежна конкуренция с текущими жилыми и гостиничными объектами, что может повлиять на ценовую динамику.

Аналогичная ситуация, отмечает эксперт, наблюдалась при реализации проекта Москва-Сити, изначально ориентированного на элитный бизнес, но со временем перешедшего под контроль госструктур и крупных корпораций, что привело к коррекции цен. В Сочи возможен аналогичный сценарий, при котором избыток предложения создаст давление на рынок.

Дополнительным фактором риска остается уровень сервиса. Несмотря на развитие инфраструктуры, в городе сохраняются вопросы к качеству обслуживания, считает инвестор. Если проект не обеспечит стандарт международного уровня, его успешность окажется под вопросом.

Влияние на цены может быть значительным: в Москве переизбыток коммерческих площадей приводил к их удешевлению на 30–60%. Если проект не выйдет на глобальный рынок и просто увеличит предложение недвижимости в Сочи, давление на местный рынок усилится.

«Что делать сейчас владельцам недвижимости? Спешить с продажей явно не стоит — рынок еще не успел переоценить себя. Если объект действительно уникален, его стоимость, скорее всего, устоит. А вот стандартные квартиры в массовом сегменте могут оказаться под давлением. Сейчас важно внимательно следить за развитием ситуации, но резких движений лучше избегать»,— заключил Валерий Летенков.

Вячеслав Рыжков