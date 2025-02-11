Глава Энгельсского района поручил ужесточить контроль за управляющими компаниями

В Энгельсском районе Саратовской области усилят контроль за работой управляющих компаний. Об этом сообщил глава района Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

С начала 2025 года сотрудники муниципального жилищного контроля провели несколько десятков выездных проверок в отношении УК «Мелиоратор», УК «Жилищная компания», ТСЖ «Левобережье» и УК «ОКО». В результате, документы на привлечение к ответственности были направлены в Госжилинспекцию. Управляющая компания «ОКО» уже оштрафована на 250 тыс. руб. за некачественное предоставление услуг.

Господин Исаев отметил, что управляющим компаниям вынесено 26 предостережений и 83 уведомления об устранении нарушений. Особое внимание уделяется осмотру санитарного сосВ Энгельсском районе Саратовской области усилят контроль за работой управляющих компаний, сообщил глава района Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года сотрудники мунисципального жилищного контроля провели несколько десятков выездных проверок в отношении УК «Мелиоратор», УК «Жилищная компания», ТСЖ «Левобережье» и УК «ОКО». В результате, документы на привлечение к ответственности были направлены в Госжилинспекцию. Управляющая компания «ОКО» уже оштрафована на 250 тыс. руб. за некачественное предоставление услуг.

Господин Исаев отметил, что управляющим компаниям вынесено 26 предостережений и 83 уведомления об устранении нарушений. Особое внимание уделяется осмотру санитарного состояния мусорных шахт: после проверок 15 домов привели в нормативное состояние.

Глава района поручил Татьяне Морозовой, начальнику отдела муниципального жилищного контроля, усилить работу по защите интересов собственников. Михаил Исаев подчеркнул, что безопасность и качественное предоставление услуг жителям — приоритетная задача.

Жители района могут обращаться с претензиями к управляющим компаниям через Платформу обратной связи или по телефону: 8 (8453) 56-72-56.тояния мусорных шахт: после проверок состояние 15 домов было приведено в нормативное состояние.

Глава района поручил Татьяне Морозовой, начальнику отдела муниципального жилищного контроля, усилить работу по защите интересов собственников. Михаил Исаев подчеркнул, что безопасность и качественное предоставление услуг жителям — приоритетная задача.

Никита Маркелов