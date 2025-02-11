Викторию Калюжную рекомендовали на пост главы Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Викторию Калюжную на пост председателя Воронежского облсуда. Об этом сообщило издание «Право.ру». Сейчас она возглавляет суд в статусе исполняющей обязанности, занимает должность зампреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Виктория Калюжная родилась в 1971 году. В 1993-м окончила юрфак Кубанского госуниверситета (КубГУ) в Краснодаре. Кандидат юридических наук, доцент. С января 1994 года по апрель 2006-го была членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В сентябре 1998 года начала преподавательскую деятельность, в 2011-м стала доцентом кафедры гражданского права юрфака КубГУ. Также в 2007–2012 годах занимала должность замдекана этого факультета по заочному обучению. В октябре 2011-го была назначена судьей Саратовского облсуда. В 2018 году перешла на пост зампреда Воронежского облсуда, на который была переназначена в сентябре 2024-го.

Также ВККС рекомендовала судью Воронежского облсуда Сергея Коткова и председателя коллегии по административным делам там же Игоря Чечи на посты зампредов Ростовского облсуда. Их кандидатуры поддержал нынешний председатель Василий Тарасов. До осени прошлого года он возглавлял Воронежский облсуд.

Алина Морозова