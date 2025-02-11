Поддержка инвесторов на Кубани выросла в семь раз в 2024 году

Власти Краснодарского края выделили более 3 млрд руб. на создание инфраструктуры для инвесторов в 2024 году, что в семь раз превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние пять лет изменилась структура краевого инвестиционного портфеля. Промышленность вышла на первое место, обогнав топливно-энергетический комплекс и строительство. В отрасли реализуются 35 инвестпроектов на сумму 1,2 трлн руб. Доля промышленности достигла трети всех капиталовложений в экономику региона.

В 2025 году объем инвестиций в промышленность Кубани составит 3,2 млрд руб. Регион достиг паритета между пищевой и промышленной отраслями.

Анна Гречко