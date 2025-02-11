В отдаленных селах Югры установят солнечные электростанции

В труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) планируют установить солнечные электростанции, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На территории ХМАО существует не менее 33 пунктов, расположенных в труднодоступной местности, в которых проживает 13,9 тыс. человек. По причине того, что экономически нецелесообразно переводить эти поселения на централизованное электроснабжение, сегодня жителей обслуживают автономные дизельные и газотурбинные электростанции, а также переносные маломощные генераторы, однако завозить топливо и детали для них возможно только летом или по зимникам.

Ранее три солнечные электростанции были построены АО «Юграэнерго» в Няксимволе Березовского района, Никулкине и Шугуре Кондинского района, что позволило снизить расход дизельного топлива.

В прошлом году в Артинском городском округе (Свердловская область) впервые запустили три солнечные электростанции — проект создания источника возобновляемой энергии стал самым масштабным в Уральском Федеральном округе (УрФО).

Ирина Пичурина