Администрации Белорецкого района объявлено предостережение из-за свалки

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило несанкционированную свалку в селе Инзер Белорецкого района, запись об этом опубликована в Едином реестре контрольных мероприятий.

Во время проверки Росприроднадзор обнаружил, что на свалке размещен мусор из полиэтилена, стекла, пластика, картона, а также доски и порубочные остатки. Территория свалки ограждена забором, однако ворота открыты, а на въезде имеется табличка с надписью «Полигон ТБО», говорится в публикации.

Также в ходе осмотра обнаружено, что часть мусора свалена на соседнем участке, предназначенном для скотомогильника.

Руководитель управления Росприроднадзора Роман Болотов объявил администрации Белорецкого района предостережение.

Идэль Гумеров