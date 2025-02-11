В Златоусте создали союз промышленников и предпринимателей

В Златоусте прошло учредительное собрание городского отделения союза промышленников и предпринимателей (СПП). В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, глава города Олег Решетников, депутат регионального законодательного собрания Олег Садовских, а также представители 18 местных предприятий, сообщает пресс-служба заксобрания.

Союз был создан для привлечения инвестиций, улучшения городской инфраструктуры и реализации социальных программ. По мнению господина Мошарова, СПП Златоуста станет площадкой для объединения усилий власти и бизнеса, направленных на развитие города. Содействие его работе будут оказывать руководители региональных министерств и ведомств.

Виталина Ярховска