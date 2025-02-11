Житель Удмуртии получил 3 года лишения свободы за наезд на полицейского

Жителя Граховского района Удмуртии осудили за наезд на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

27 ноября 2024 года на дороге «Можга-Бемыж» подсудимый управлял авто в состоянии опьянения. При этом он неоднократно игнорировал требования сотрудников полиции остановиться и наехал на инспектора во время преследования.

За применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) подсудимому дали 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.