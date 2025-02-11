По примеру Челябинской области в РФ изменят закон о льготах детям участников СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов инициировать принятие закона, согласно которому дети бойцов СВО смогут получать выплаты вне зависимости от места регистрации их родителей. Такое решение было принято после случая в Челябинской области, когда подросток лишился социальной поддержки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Об инциденте стало известно в начале декабря прошлого года во время визита генпрокурора Игоря Краснова в Челябинскую область. На личном приеме к нему обратилась жительница поселка Межозерный Верхнеуральского района. Она рассказала, что ее 16-летний сын, обучающийся в Южно-Уральском государственном колледже, лишился ежемесячных выплат, положенных для студентов техникумов и других профессиональных образовательных учреждений. Это произошло из-за места прописки его отца, который ушел на СВО добровольцем не из Челябинской, а из Орловской области.

«Выплата поставлена в зависимость от регистрации родителя по месту жительства или месту пребывания на территории Челябинской области»,— сообщала тогда Генпрокуратура.

По поручению Игоря Краснова, в регионе был изменен закон о мерах социальной поддержки семей бойцов СВО. Из правил получения пособия для детей исключили пункт о месте регистрации родителей.