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В Курултае Башкирии обсудят рост цен на социально значимые товары

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил в ближайшее время провести заседание рабочей группы по информационно-аналитическому наблюдению за состоянием рынка продовольственных товаров в республике.

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Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

«Временами происходят скачки цен на те или иные товары, существенно опережающие инфляцию, и мы внимательно за этим наблюдаем,— отметил спикер регионального парламента, — Так было, например, с ценами на куриные яйца и сливочное масло».

По его словам, некоторые виды сельхозпродукции дорожали из-за неурожая. Так, по итогам 2024 года картофель подорожал более чем в полтора раза, овощи — на 21 %, тогда как цены на продовольственные товары в среднем выросли на 10,3 %.

Господин Толкачев добавил, что иногда «имеет место спекулятивное повышение цен». Рабочая группа должна в том числе выявлять факты необоснованного роста цен и вырабатывать меры по стабилизации ситуации, отметил он.

Кроме цен, на заседании обсудят качество продукции с маркировкой «Продукт Башкортостана», вопросы продвижения и популяризации проекта.

В рабочую группу входят депутаты, представители министерства торговли и услуг республики, Башкирской торговой ассоциации. В заседаниях могут участвовать представители регионального управления Федеральной антимонопольной службы, торговых сетей, производители продовольственной продукции.

Майя Иванова

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