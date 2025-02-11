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Объем промпроизводства в Курганской области вырос на четверть в 2024 году

По итогам 2024 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 124,9% по сравнению с 2023 годом. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Объем производства в обрабатывающих отраслях в январе-декабре 2024 года увеличился на 32,5% в годовом выражении. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 5,4%, а производство в сфере в «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов» снизилось на 19,4%. Практически не изменился показатель по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»: индекс составил 100,5%.

В обрабатывающих отраслях значительный рост произошел в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — более чем в два раза, в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 40,5%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 29,2%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 26,1%, текстильных изделий— на 26%, прочих транспортных средств и оборудовании — на 25%), компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16,7%.

Наибольшее снижение промпроизводства наблюдалось в производстве прочих готовых изделий — на 36,1%, в кожи и изделий из нее — на 26,7%, одежды — на 15,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 13,2%.

По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, по росту индексам промышленного производства в 2024 году Зауралье заняло первое место среди регионов РФ.

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