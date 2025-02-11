В Прикамье продают действующий придорожный комплекс за 100 млн рублей

Двухэтажный торговый комплекс с земельным участком возле трассы Пермь — Краснокамск выставлен на продажу. Как свидетельствует объявление, размещенное на сайте «Авито», стоимость придорожного объекта «Автомакс» общей площадью 1,1 тыс. кв. м составляет 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Согласно информации в объявлении, на территории комплекса находятся кафе, шиномонтаж и автосервис. Территория располагает 50 парковочными местами, подходящими в том числе для грузового транспорта. Объект продается напрямую от собственника.

По данным сервиса 2ГИС, по адресу: трасса Пермь — Краснокамск, 69а, также действуют магазины автозапчастей.