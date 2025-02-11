ПЛЦ ММК в Тольятти отгрузил 570 тыс. тонн и простимулировал развитие ОЭЗ в Поволжье

Расположенный в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината (ПЛЦ ММК) на данный момент направил клиентам почти 570 000 тонн металлопродукции и внёс заметный вклад в развитие ОЭЗ, которая в 2024 году стала третьей по привлекательности региональной инвестплощадкой в стране по версии Минэкономразвития РФ и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

ПЛЦ начал свою работу в июле 2022 года. В то время это был первый подобный объект в России, созданный для нужд автомобильной промышленности. Запуск инвестпроекта Магнитогорского металлургического комбината власти Самарской области оценили как дополнительный импульс для роста экономики региона и развития ОЭЗ. Запуск Центра также послужил стимулом для строительства здесь железнодорожной ветки и привлек в ОЭЗ новых резидентов.

В тольяттинский ПЛЦ из Магнитогорска поступает металлопродукция, которая затем распределяется между клиентами–автозаводами, расположенными в западной и центральной частях России, в том числе на «АВТОВАЗ». Центр обеспечивает доставку продукции до клиента автотранспортом в течение 1-2 суток, тем самым снижая затраты потребителей на логистику. ММК, в свою очередь, расширил клиентскую базу за счет предприятий, не имеющих возможность принять груз по железной дороге.

Оснащенный цифровыми технологиями «ММК-ПЛЦ-Тольятти» способен одновременно хранить и обрабатывать до 150 тыс. тонн металлопродукции. В 2024 году в ПЛЦ было отгружено более 7 тысяч вагонов (в среднем 20 вагонов в сутки) и 8 тысяч машин (в среднем 22 машины в сутки) продукции ММК.

ПАО «ММК»