В Новосибирске взорвался завод по производству газировки

На заводе по производству газированных напитков в Новосибирске произошла разгерметизация емкости для брожения. В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 кв. м и часть стены на площади около 70 кв. м, сообщило областное МЧС. Пострадал один работник предприятия.

По данным МЧС, информация о взрыве поступила в 23:57 по местному времени (19:57 по мск 10 февраля). Производственное здание находится в Дзержинском районе города. В региональной прокуратуре проводят проверку по факту ЧП. Ведомство уточнило, что при происшествии пострадал 30-летний мужчина, который является сотрудником организации, арендующей здание завода, передает «РИА Новости».