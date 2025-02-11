Над Ростовской областью сбили 13 БПЛА
В ночь на 11 февраля силы ПВО сбили над территорией Ростовской области 13 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, беспилотники были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Всего минувшей ночью было сбито 40 БПЛА над пятью российскими регионами. 18 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, шесть — над Брянской областью, два — над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской областью.