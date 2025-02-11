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Назначен замглавы Миасса по городскому хозяйству

В Миассе заместителем главы по городскому хозяйству и капитальному строительству назначен Владимир Тихонович. Об этом в личном telegram-канале написал мэр Юрий Ефименко.

Владимир Тихонович ранее являлся генеральным директором теплоснабжающей организации «Камчатэнергосервис». До этого работал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края. Юрий Ефименко уверен, что большой руководящий опыт и знание сферы ЖКХ помогут новому замглавы организовать эффективный рабочий процесс.

Виталина Ярховска

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