Магнитогорский меткомбинат сменил директора лысьвенского завода

Новым директором ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» назначен Владимир Банщиков, сообщили «Ъ-Прикамье» на предприятии. В последнее время он возглавлял управление категорийных закупок ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, единственный владелец Лысьвенского завода).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Банщиков родился в Магнитогорске в 1981 году. В 2002 году окончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Обработка металлов давлением». По окончании университета начал работать на ММК, был вальцовщиком, мастером, начальником смены, замначальника цеха, начальником производства, начальником цеха.

Напомним, с 2021 года лысьвенский завод возглавлял Алексей Кузнецов, также ранее работавший на ММК. Он возглавил одно из дочерних обществ группы ММК. По данным «Ъ-Прикамье», смена руководства произошла вследствие плановой ротации.

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» - одно из старейших предприятий Урала (основан в 1785 году). Занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. С 2017 года предприятие входит в состав Магнитогорского металлургического комбината. Выручка предприятия в 2023 году - 29,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.