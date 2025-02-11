Суд приговорил 22-летнего жителя Благовещенска к 12 годам за донаты ВСУ

Амурский областной суд признал виновным жителя Благовещенска в государственной измене (ст. 275 УК) и приговорил его 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

«Подтверждена причастность 22-летнего жителя Благовещенска к перечислению личных денежных средств для приобретения вооруженными силами Украины оружия, амуниции и военной техники»,— говорится в сообщении спецслужбы, которое цитирует «Интерфакс».

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году следственным отделом УФСБ по Амурской области. Гособвинение на суде было поддержано прокурором области. Приговор в законную силу не вступил.