Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 13,7%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России за последнюю неделю выросла на 13,7%, сообщили в Роспотребнадзоре. Зафиксировано 865 тыс. случаев заболеваний.

Число госпитализаций увеличилось на 30% в 19 регионах по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 50 регионах, передает ТАСС.

Для предотвращения распространения ОРВИ закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских садов в 19 регионах. Частично закрыты 5 125 классов, 1 554 группы дошкольников, 37 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.