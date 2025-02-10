В Красносулинском районе водитель «ГАЗели» насмерть сбил сотрудника ГАИ

Сотрудник Госавтоинспекции погиб под колесами автомобиля на трассе М4-«Дон» в Красносулинском районе 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «ГАЗель Next» не предоставил преимущества другому авто и врезался в него. От удара отечественный автомобиль отбросило в стоявший на обочине грузовик. Машина сбила сотрудника ДПС, проверявшего документы у водителя большегруза.

Автоинспектор получил травмы, от которых впоследствии скончался. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Дмитрий Ковалевский