Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Красносулинском районе водитель «ГАЗели» насмерть сбил сотрудника ГАИ

Сотрудник Госавтоинспекции погиб под колесами автомобиля на трассе М4-«Дон» в Красносулинском районе 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «ГАЗель Next» не предоставил преимущества другому авто и врезался в него. От удара отечественный автомобиль отбросило в стоявший на обочине грузовик. Машина сбила сотрудника ДПС, проверявшего документы у водителя большегруза.

Автоинспектор получил травмы, от которых впоследствии скончался. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...